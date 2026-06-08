Японского морского судака впервые этим летом поймали у берегов Приморья

Рыбак-любитель поймал молодую особь японского морского судака — редкого для российских вод Японского моря вида в устье реки Барабашевки в Приморье. Специалисты связывают эту находку с необычно ранним проникновением теплых вод и активной миграцией субтропических рыб к побережью региона, сообщила пресс-служба ННЦМБ ДВО РАН.
«Редкий для российских вод Японского моря вид и вод Приморья, в частности, на северной границе своего ареала — в заливе Петра Великого ранее встречались только единичные экземпляры в очень тёплые годы, хотя молодь изредка отмечалась летом в устьях рек Южного Приморья», — говорится в сообщении.
По данным специалистов, в этом году в акватории северо-западной части Японского моря уже в начале июня наблюдается нетипично большое количество южных мигрантов. У берегов Приморья отмечены сардина, анчоус, скумбрия, полурыл, а также морские коньки, которых в прошлом году фиксировали лишь во второй половине июня.
Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории ихтиологии Владимир Шелехов, ситуация выглядит необычной даже на фоне общей тенденции потепления. Несмотря на то, что температура воды в районе острова Русский составляет около 14 градусов, в акватории уже присутствуют виды, характерные для более теплого периода.
Японский морской судак считается субтропическим видом. Он распространен у тихоокеанского побережья Японии, а также в Желтом и Восточно-Китайском морях. Взрослые особи могут достигать одного метра в длину и веса более 10 килограммов. Пойманный в Приморье экземпляр оказался значительно меньше — около 30 сантиметров.
Первое сообщение о поимке японского морского судака в северном Приморье было опубликовано учеными ТИНРО и ДВГУ в 2005 году. Тогда рыбу обнаружили в июле в районе реки Самарга.
Позднее, в 2014 году, вид впервые достоверно зарегистрировали у берегов Сахалина. Также это произошло в середине июля, что делает нынешнюю июньскую находку ещё более примечательной.
Ученые отмечают, что усиленный перенос теплых вод через Корейский пролив и связанные с ним течения способствуют продвижению субтропических видов на север. По мнению специалистов, в ближайшие годы список таких рыб в водах Приморья может пополниться, а некоторые редкие южные виды со временем станут обычными обитателями местной акватории.
Как ранее сообщало PrimaMedia, большое количество мелкой рыбы выбросило на берег бухты Патрокл во Владивостоке. Видео с усыпанным берегом распространилось в соцсетях, где пользователи предположили, что на кадрах запечатлена сельдь иваси. Однако специалисты Национального научного центра морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН в разговоре с корр. ИА PrimaMedia уточнили, что речь идет об анчоусе, а подобное явление связано с сезонными миграциями и особенностями поведения рыбы.
Напомним, что недавно приморские рыбаки столкнулись с невиданной ранее аномалией в заливе Петра Великого. Вода в акватории буквально «кипит» от крупного голубого тунца. Вместо радости от улова профессиональные спортсмены удивлены: хищник рвёт оснастку, а его внезапное появление грозит кардинальной сменой пищевой цепочки в регионе.
Позже рыболовы-спортсмены установили сенсационный рекорд, но радость от поимки гигантского голубого тунца весом 176 кг и длиной 207 см сменилась тревогой за экологию. Улов, зафиксированный 2 июня на камеры двух федеральных телеканалов (18+), обнажил пугающую картину — хищник уничтожил практически всю кормовую базу залива Петра Великого. Председатель Федерации рыболовного спорта Приморского края Александр Ермолаев заявил о «колоссальном ущербе» и спрогнозировал скорое появление белых акул, сообщает пресс-служба Федерации рыболовного спорта Приморского края.