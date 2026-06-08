Компенсацию жертвам мошенников будут оплачивать банки или операторы связи

Пострадавшие от действий мошенников смогут получить компенсацию от банка или оператора связи. Однако при условии, если организация не выполнила требований по предотвращению мошеннических операций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую газету». Эта инициатива была озвучена на полях ПМЭФ-2026 вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко.
— Прописан четкий порядок действий для банков и операторов по выявлению мошеннических операций. Определено, в какие системы организация должна обращаться и какими критериями руководствоваться. Если организация игнорирует эти положения — клиент получает право на возмещение. Предполагается, что компенсация будет равна сумме денежного перевода в адрес мошенника, — цитирует издание вице-премьера.
При этом Дмитрий Григоренко уточнил, что полностью ответственность с пользователя не снимается. Так, если организация выполнила все требования, но человек все равно передал деньги мошенникам, компенсация не предусмотрена.
Инициатива вошла в законопроект правительства по борьбе с кибермошенничеством — во второй пакет Антифрода.
— Второй пакет антифрод-мер внесен правительством в Госдуму и принят в первом чтении в феврале 2026 года. Ожидается рассмотрение законопроекта во втором чтении. Он включает в себя широкий комплекс мер — от маркировки звонков из-за рубежа до создания системы учета платежных карт, — уточнили в «Российской газете».