Компенсацию жертвам мошенников будут оплачивать банки или операторы связи

Пострадавшие от действий мошенников смогут получить компенсацию от банка или оператора связи. Однако при условии, если организация не выполнила требований по предотвращению мошеннических операций, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Российскую газету». Эта инициатива была озвучена на полях ПМЭФ-2026 вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко.