В селе Нелькан Хабаровского края вода ушла со всех подтопленных территорий

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ситуация на других реках остаётся напряжённой. В Верхнебуреинском районе на реке Тырма вода поднимается на 26−69 сантиметров за сутки. Такой же рост наблюдается на реках Урми, Кур в Хабаровском районе, а также на Амгуни и Нимелене в районе имени Полины Осипенко.