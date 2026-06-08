В селе Нелькан Хабаровского края вода ушла со всех подтопленных территорий

В Аяно-Майском районе Хабаровского края вода отступила с ранее подтопленных территорий села Нелькан. Уровень реки Мая продолжает снижаться. За последние сутки все дома и улицы, которые были затоплены, освободились от воды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ситуация на других реках остаётся напряжённой. В Верхнебуреинском районе на реке Тырма вода поднимается на 26−69 сантиметров за сутки. Такой же рост наблюдается на реках Урми, Кур в Хабаровском районе, а также на Амгуни и Нимелене в районе имени Полины Осипенко.
Паводки пока не угрожают хозяйственным объектам. Однако подтоплена пойма рек Хор, Манома, Бурея, Мая и Амгунь. Вода там стоит на глубине от 10 сантиметров до почти двух метров.
Спасатели рекомендуют жителям соблюдать осторожность после ухода воды. Перед входом в дом нужно проверить устойчивость крыльца и конструкций. Помещения следует проветрить, вещи — просушить. Электричество и приборы нельзя включать, пока проводка полностью не высохнет. Электропроводку, газовые трубы, водопровод и канализацию должны проверить специалисты.
Продукты, которые контактировали с водой, употреблять нельзя. Колодцы нужно чистить от грязи и откачивать из них воду.
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