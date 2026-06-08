Вылет шести рейсов задержали в новосибирском аэропорту Толмачево 8 июня

Больше всего изменений в расписании рейсов в Сочи: один из них вылетит в 13:00 вместо 09:30, отправка еще двух ожидается в 00:20 9 июня, хотя они должны были вылететь в 06:45 8 июня. Также из Новосибирска с сильной задержкой вылетят рейсы в Душанбе (в 16:00 вместо 01:30), Норильск (в 11:05 вместо 04:00) и Москву (в 23:00 вместо 04:15).