Роспотребнадзор призвал новосибирцев вакцинироваться летом

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области объявило лето идеальным временем для проведения плановой вакцинации и наверстывания пропущенных прививок. Специалисты подчёркивают, что соблюдение графика иммунизации является залогом формирования стойкого иммунитета к опасным инфекционным заболеваниям.
В ведомстве составили перечень необходимых мероприятий на летний период. В него вошли плановые процедуры, такие как ревакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС), а также завершение курса прививок от вирусного гепатита B. Кроме того, настоятельно рекомендуется проверить наличие антител к кори, краснухе и паротиту (КПК) и пройти вакцинацию при отсутствии данных о болезни или сделанных уколах. Особое внимание уделено детям до двух лет из групп риска, которым показана прививка от пневмококковой инфекции.
Для тех, кто планирует летние путешествия, эксперты советуют заблаговременно — за 1−1,5 месяца — проконсультироваться с врачом-педиатром или инфекционистом. В зависимости от направления поездки может потребоваться защита от клещевого энцефалита, гепатита A, менингококка и других инфекций. Также специалисты рекомендуют не забывать о правилах гигиены: использовать репелленты, мыть руки перед едой и пить только бутилированную воду, чтобы избежать кишечных заболеваний.