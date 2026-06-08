Роспотребнадзор призвал новосибирцев вакцинироваться летом

В ведомстве составили перечень необходимых мероприятий на летний период. В него вошли плановые процедуры, такие как ревакцинация против дифтерии, столбняка и коклюша (АКДС), а также завершение курса прививок от вирусного гепатита B. Кроме того, настоятельно рекомендуется проверить наличие антител к кори, краснухе и паротиту (КПК) и пройти вакцинацию при отсутствии данных о болезни или сделанных уколах. Особое внимание уделено детям до двух лет из групп риска, которым показана прививка от пневмококковой инфекции.