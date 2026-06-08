Стивен Сигал вручил гран-при фестиваля циркового искусства «Идол-2026»

«На нашем фестивале такое впервые, — сказал ведущий церемонии Эдгард Запашный, представляя двух других победителей. — Два номера заняли абсолютно одинаковое количество баллов и являются номерами одного продюсерского центра. Я с большим удовольствием приглашаю артистов на манеж». «Серебряными идолами» были награждены российский аттракцион «Африка» с дрессурой экзотических животных под руководством Дмитрия и Александра Дудкиных и иллюзионный номер «Фаберже» под руководством Андрея Григорьева (Россия), которые и набрали одинаковое количество баллов. Также статуэтки забрали акробатический номер «Танец львов» Хэбэйской и Цанчжоуской акробатических трупп из КНР и номер «Баланс в воздухе» под руководством Чве Ган Чхоля из КНДР.