Стивен Сигал вручил гран-при фестиваля циркового искусства «Идол-2026»

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Гран-при Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол-2026» вручили номеру «Канатоходцы» из КНДР под руководством Рим Ын Ира. Награду победителям престижного конкурса преподнесли американский актер, специальный представитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия Стивен Сигал, Народный артист РФ Аскольд Запашный и генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков. Церемония прошла в Большом московском цирке на проспекте Вернадского, передает корреспондент ТАСС.
Тот же номер получил «Золотой зрительный зал» — приз по итогам зрительского голосования, который вручили генеральный директор АО «Москва Медиа» Игорь Шестаков и четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов. Корейские артисты также были удостоены «Золотого манежа» — главной награды жюри СМИ. Ее вручили актер и цирковой артист в прошлом Игорь Жижикин и сербский журналист Бошко Козарски.
Три «Золотых идола» от профессионального жюри достались российским номерам и китайскому акробатическому шоу. Акробатам на русской палке под руководством Евгения Бабанина из Большого московского цирка награду вручили председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова и народный артист РФ Филипп Киркоров. Аттракцион «Морские животные» Василия Тимченко из Большого московского цирка наградили заместитель генерального директора Большого Московского государственного цирка Татьяна Запашная и телеведущая Лера Кудрявцева. Акробатический номер «Time-Hoop Diving» из Китая наградой отметили художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе», заслуженный артист РФ Гия Эрадзе и народный артист РСФСР Евгений Петросян.
«На нашем фестивале такое впервые, — сказал ведущий церемонии Эдгард Запашный, представляя двух других победителей. — Два номера заняли абсолютно одинаковое количество баллов и являются номерами одного продюсерского центра. Я с большим удовольствием приглашаю артистов на манеж». «Серебряными идолами» были награждены российский аттракцион «Африка» с дрессурой экзотических животных под руководством Дмитрия и Александра Дудкиных и иллюзионный номер «Фаберже» под руководством Андрея Григорьева (Россия), которые и набрали одинаковое количество баллов. Также статуэтки забрали акробатический номер «Танец львов» Хэбэйской и Цанчжоуской акробатических трупп из КНР и номер «Баланс в воздухе» под руководством Чве Ган Чхоля из КНДР.
«Бронзовые идолы» получили монгольская труппа «Сэлэнгэ» с групповым каучуком под руководством Урангоо Чинбаатар, венгерский дуэт воздушных гимнастов на ремнях «Дуо Крико», кубинский дуэт воздушных гимнастов «Дуо Лайф», представленный Заидой Лиазид, а также итальянская эквилибристка Соэри Дель Аква.
Другие призы.
Специальный приз профессионального жюри фестиваля достался российскому аттракциону «Африка» — его вручили всемирно известный клоун, лауреат крупных международных фестивалей Дэвид Ларибле и заслуженный артист РФ Алексей Маклаков. Специальный приз Союза деятелей циркового искусства получил эфиопский номер «Блэк бердс».
Среди других лауреатов специальных призов — акробатический номер итальянского трио «Белло Систерс», мексиканский клоун Tavo Boy, российский «Аттракцион морских животных» Василия Тимченко (специальный приз Королевского цирка Гии Эрадзе), а также «Игра с обезьянами» под руководством Анара Джабраилова (специальный приз «Цирка братьев Запашных») и другие.
Гала-концерт подвел итоги фестиваля, его провели народный артист РФ Эдгард Запашный и телеведущая Лера Кудрявцева. После награждения лучшие номера продолжат работу в Большом московском цирке в течение месяца — с 10 июня по 12 июля.
О фестивале.
В «Идоле-2026» приняли участие свыше 180 участников из 12 стран: России, Венгрии, Италии, Германии, Китая, КНДР, Кубы, Мексики, Монголии, Танзании, Чили и Эфиопии. Художественный руководитель и главный режиссер фестиваля — народный артист РФ Аскольд Запашный, режиссер — лауреат премии правительства Москвы Дарья Пурчинская.
Конкурсные номера оценивались двумя жюри. В состав профессионального вошли руководители ведущих цирковых организаций мира — из Испании, США, Перу, Китая, Франции, Италии, Венгрии, а также представители российской цирковой индустрии. Жюри СМИ и общественных деятелей представили журналисты и медиаменеджеры федеральных изданий и телеканалов.
Фестиваль «Идол» проходит при поддержке правительства Москвы в рамках проекта «Лето в Москве» с 30 мая по 12 июля на площадке крупнейшего цирка Европы — Большого Московского цирка на проспекте Вернадского.