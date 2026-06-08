Пропавшую в Таиланде россиянку госпитализировали на Пхукете

БАНГКОК, 8 июня. /ТАСС/. Считавшаяся пропавшей в Таиланде россиянка Шанти Боровских была госпитализирована на Пхукете. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в туристической полиции.
«Гражданка РФ сейчас находится в больнице. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Она получила легкие травмы при невыясненных обстоятельствах, врачи оказывают ей медицинскую помощь», — указали в полиции.
Ранее сообщалось, что проживавшая в Таиланде с ноября 2026 года россиянка Шанти Боровских перестала выходить на связь 1 июня. По словам российского волонтера Светланы Шерстобоевой, к которой обратились родственники гражданки РФ, ей собирались купить билет в Москву на 8 июня после тщетных попыток найти работу и отсутствия средств к существованию.