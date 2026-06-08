Пропавшую в Таиланде россиянку госпитализировали на Пхукете

Ранее сообщалось, что проживавшая в Таиланде с ноября 2026 года россиянка Шанти Боровских перестала выходить на связь 1 июня. По словам российского волонтера Светланы Шерстобоевой, к которой обратились родственники гражданки РФ, ей собирались купить билет в Москву на 8 июня после тщетных попыток найти работу и отсутствия средств к существованию.