Чернышенко: число бюджетных мест на инженерные специальности выросло на 100 тыс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Количество бюджетных мест на инженерные специальности в 2026 году выросло примерно на 100 тыс., в вузах — до 265 тыс., а в системе среднего профессионального образования — почти до 500 тыс. мест. Об этом сообщил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
«В этом году совокупно примерно на 100 тысяч [увеличивается число бюджетных мест]», — сказал Чернышенко.
Он уточнил, что число бюджетных мест в вузах на инженерные специальности вырастет до 265 тыс., а в системе профессионального образования — почти до 500 тыс.
Петербургский международный экономический форум прошел с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.