Чернышенко: число бюджетных мест на инженерные специальности выросло на 100 тыс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Количество бюджетных мест на инженерные специальности в 2026 году выросло примерно на 100 тыс., в вузах — до 265 тыс., а в системе среднего профессионального образования — почти до 500 тыс. мест. Об этом сообщил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер Дмитрий Чернышенко.