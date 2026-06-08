В Хабаровском крае готовность путепровода через Транссиб составляет 70%

«Новый путепровод длиной около 67 погонных метров возводим рядом со старым, по которому сейчас осуществляется движение. Необходимость строительства обусловлена увеличением автомобильного трафика, в том числе объема грузоперевозок в сторону Приморского края. Существующий путепровод 1961 года рассчитан на меньшие нагрузки. Кроме того, из-за узкого габарита проезда при встречном движении водители часто вынуждены снижать скорость. Ввод в эксплуатацию нового путепровода, готовность которого сегодня составляет 70%, позволит решить эти проблемы: ширина его дорожного полотна увеличится с 8,4 до 11,5 метров», — уточнил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.