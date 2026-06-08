В Хабаровском крае готовность путепровода через Транссиб составляет 70%

В Бикинском округе продолжается реконструкция моста через реку Бикин на 228-м км федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток. В рамках проекта также ведется строительство близлежащего путепровода через Транссибирскую магистраль. Общая протяженность объекта реконструкции, реализуемого в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни», составляет около 2,5 километров вместе с подходами, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Президент России неоднократно подчеркивает значимость развития Дальнего Востока, и транспортная инфраструктура играет здесь ключевую роль. Для региона такие объекты имеют стратегическое значение: они повышают безопасность движения, обеспечивают надежную связь между территориями и поддерживают рост грузоперевозок», — отметил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства края Вячеслав Карманов.
Как уточнили в краевом Минтрансе, работы ведет подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток». В настоящее время на искусственном сооружении, пролегающем над железнодорожными путями, выполнен монтаж опор и пролетов. Специалисты приступили к устройству плиты проезжей части, в августе — после завершения этих работ — планируют начать укладывать слои дорожной одежды.
Параллельно с работами на путепроводе продолжается устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси на подъездах к мосту через Бикин. После завершения всех работ участок будет соответствовать параметрам второй технической категории дороги с двумя полосами движения и асфальтобетонным покрытием. Ввод в эксплуатацию намечен на конец октября 2026 года.
«Новый путепровод длиной около 67 погонных метров возводим рядом со старым, по которому сейчас осуществляется движение. Необходимость строительства обусловлена увеличением автомобильного трафика, в том числе объема грузоперевозок в сторону Приморского края. Существующий путепровод 1961 года рассчитан на меньшие нагрузки. Кроме того, из-за узкого габарита проезда при встречном движении водители часто вынуждены снижать скорость. Ввод в эксплуатацию нового путепровода, готовность которого сегодня составляет 70%, позволит решить эти проблемы: ширина его дорожного полотна увеличится с 8,4 до 11,5 метров», — уточнил директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.
Напомним, на сегодняшний день для обеспечения безопасности на действующем мостовом сооружении через Транссиб запрещен проезд транспорта, максимальная нагрузка на ось которого более 8 тонн. Допустимая скорость движения не должна превышать 30 км/ч, минимальная дистанция между автомобилями составляет 12 метров.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что мост через Амур у Комсомольска-на-Амуре ждёт обновление. Работы по укладке нового дорожного покрытия должны быть завершены уже в этом году.