Обязательный для получения аттестата экзамен сдают сегодня в Хабаровском крае

ЕГЭ по математике предстоит написать сегодня, 8 июня, выпускникам Хабаровского края. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», это еще один обязательный для сдачи предмет, необходимый для получения аттестата.
— Выпускники сегодня пишут сразу два экзамена по математике: базового и профильного уровней. Математику базового уровня сдают 2684 человека (продолжительность этого экзамена составляет 3 часа), профильную — 2698 (ЕГЭ длится 3 часа 55 минут), — проинформировали в региональном министерстве образования и науки.
На экзамене по математике допускается использовать для построения чертежей и рисунков линейку, которая не содержит справочную информацию.
Для того, чтобы получить аттестат, выпускникам необходимо набрать не меньше 27 баллов по профильной математике (или не ниже отметки «3» по базовой). Узнать свои результаты сдающие смогут к 24 июня.
Напомним, следующие экзамены в расписании — предметы по выбору: 11 июня — обществознание и физика, 15 июня — биология, география и письменный иностранный, 18−19 июня — устный иностранный и информатика, резерв — с 22 по 25 июня, пересдача одного предмета по выбору — 8 и 9 июля.
Всего на ЕГЭ в Хабаровском крае зарегистрировалось 5885 человек.