На Успенского во Владивостоке запретят парковку

Во Владивостоке на улице Успенского в ближайшее время изменится схема движения — там запретят остановку и стоянку машин. Местные жители давно жаловались, что из-за припаркованных автомобилей встречные машины просто не могут разъехаться. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Эвакуация» появятся в районе дома № 112а. Их установят уже в ближайшие дни.
«Здесь по просьбам жителей ограничат остановку и стоянку машин, так как автомобилисты часто запарковывают край дороги так, что не могут разъехаться встречные машины», — отметили в администрации Владивостока.
Водителей просят быть внимательными и строго соблюдать правила. Нарушителям грозят не только штрафы, но и эвакуация транспорта на спецстоянку.