На Успенского во Владивостоке запретят парковку

Во Владивостоке на улице Успенского в ближайшее время изменится схема движения — там запретят остановку и стоянку машин. Местные жители давно жаловались, что из-за припаркованных автомобилей встречные машины просто не могут разъехаться. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.