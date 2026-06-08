Под Уссурийском на весь день перекроют дорогу из-за ремонта моста

В Приморье в понедельник, 8 июня, водителям придется искать объезд на участке трассы Комарово — Заповедное — Глуховка — Заречное. Движение временно ограничат из-за ремонта мостового сооружения. Работы будут идти целый день. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Ограничение ввели на 8-м километре дороги — это участок между населенными пунктами Глуховка и Заречное Уссурийского округа. Там рабочие заняты устройством заборной стенки и ремонтом сопряжения моста с насыпью. Время ограничения движения — с 10:00 до 19:00, то есть проезд будет закрыт девять часов подряд.
Объехать проблемный участок можно через село Глуховка. Власти приносят извинения за неудобства и просят водителей заранее планировать маршруты с учетом изменений.