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Под Уссурийском на весь день перекроют дорогу из-за ремонта моста

Ограничение ввели на 8-м километре дороги, между Глуховкой и Заречным.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье в понедельник, 8 июня, водителям придется искать объезд на участке трассы Комарово — Заповедное — Глуховка — Заречное. Движение временно ограничат из-за ремонта мостового сооружения. Работы будут идти целый день. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

Ограничение ввели на 8-м километре дороги — это участок между населенными пунктами Глуховка и Заречное Уссурийского округа. Там рабочие заняты устройством заборной стенки и ремонтом сопряжения моста с насыпью. Время ограничения движения — с 10:00 до 19:00, то есть проезд будет закрыт девять часов подряд.

Объехать проблемный участок можно через село Глуховка. Власти приносят извинения за неудобства и просят водителей заранее планировать маршруты с учетом изменений.