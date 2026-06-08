Под Уссурийском на весь день перекроют дорогу из-за ремонта моста

Ограничение ввели на 8-м километре дороги — это участок между населенными пунктами Глуховка и Заречное Уссурийского округа. Там рабочие заняты устройством заборной стенки и ремонтом сопряжения моста с насыпью. Время ограничения движения — с 10:00 до 19:00, то есть проезд будет закрыт девять часов подряд.