Мэр Владивостока Константин Шестаков встретился с жителями поселка Трудовое

Константин Шестаков сообщил, что жители предложили создать культурный центр для детей и взрослых в помещении бывшей поликлиники. Мэр отметил, что идея хорошая, и администрация рассмотрит все возможности для её реализации. Он также предложил жителям Трудового принять участие в озеленении посёлка. В подразделениях администрации Владивостока есть вакансии с достойной заработной платой.