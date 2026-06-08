Мэр Владивостока Константин Шестаков встретился с жителями поселка Трудовое

Глава Владивостока Константин Шестаков встретился с жителями поселка Трудовое, чтобы обсудить итоги пятилетнего развития населённого пункта и планы на ближайшее будущее. Как сообщила пресс-служба мэрии, в мероприятии участвовали представители профильных управлений городской администрации. Вместе с жителями они рассмотрели вопросы благоустройства, развития социальной инфраструктуры, создания новых объектов спорта и культуры.
За пять лет в посёлке построили две новые поликлиники. Одна из них — четырёхэтажное современное здание с пропускной способностью 100 посещений в смену — открылась в 2025 году. Жители попросили улучшить пешеходную доступность к новой поликлинике и установить дополнительные остановочные павильоны. Константин Шестаков поручил руководителям соответствующих управлений организовать пешеходный маршрут и смонтировать новые остановки.
Капитально отремонтировали школу № 79. Там появился большой современный стадион для занятий физкультурой и спортом. В школе № 70 установили физкультурно-оздоровительный комплекс, который работает со спортивными секциями, популярными у детей. Провели косметический ремонт учреждения. По запросу жителей школы № 70 планируют построить стадион на её территории.
Мэр призвал активнее создавать территориальные общественные самоуправления (ТОСы) и участвовать в программе «1000 дворов». По этой программе за счёт бюджетных средств преображают придомовые территории, но изменения возможны только по решению жильцов. Приём заявок на участие проходит ежегодно.
Константин Шестаков сообщил, что жители предложили создать культурный центр для детей и взрослых в помещении бывшей поликлиники. Мэр отметил, что идея хорошая, и администрация рассмотрит все возможности для её реализации. Он также предложил жителям Трудового принять участие в озеленении посёлка. В подразделениях администрации Владивостока есть вакансии с достойной заработной платой.
«Я думаю, что для тех, кому тема озеленения откликается и есть желание украсить здешние территории, такая работа будет очень интересна», — сказал Константин Шестаков.
Встречи главы города с жителями уже прошли в Первомайском, Фрунзенском, Ленинском, Советском и Первореченском районах Владивостока. Такое непосредственное общение позволяет администрации столицы края учитывать важные вопросы при формировании планов на последующие годы.