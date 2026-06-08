Россияне рассказали, что бы делали в лишний выходной

Женщины чуть чаще мужчин голосуют за сокращенную неделю (54% и 52% соответственно). А вот чем старше респонденты, тем меньше сторонников: среди молодежи до 35 лет 64% поддерживают идею, тогда как среди граждан старше 45 лет — лишь 39%. Среди зарабатывающих до 150 тысяч рублей четырехдневку одобряют 52−53%, а среди тех, кто получает больше, только 45%.