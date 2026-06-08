В Омской области Иртыш достиг пика половодья 2026 года

На участке от села Екатерининское Тарского района до Тевриза река вышла из берегов и затопила пойму. Уровень воды на этом участке превышает норму на 0,4−0,7 метра, а пиковые отметки зафиксированы на 4−10 дней позже обычного. В то же время на других участках Иртыша, в частности у села Усть-Ишим, а также на реке Ишим, уровень воды стабилизировался.