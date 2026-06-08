В Омской области Иртыш достиг пика половодья 2026 года

В Омской области в реке Иртыш достигнут максимальный уровень воды текущего половодья 2026 года. Об этом сообщили в департаменте по метеорологии и мониторингу окружающей среды по Сибирскому федеральному округу.
На участке от села Екатерининское Тарского района до Тевриза река вышла из берегов и затопила пойму. Уровень воды на этом участке превышает норму на 0,4−0,7 метра, а пиковые отметки зафиксированы на 4−10 дней позже обычного. В то же время на других участках Иртыша, в частности у села Усть-Ишим, а также на реке Ишим, уровень воды стабилизировался.
На реке Оми продолжается интенсивное половодье: вода прибывает со скоростью до 4 см в сутки. На реках Шиш и Уй у села Ельничное Седельниковского района наблюдается более резкий рост — от 28 до 67 см в сутки, чему способствовали недавние осадки.
Синоптики прогнозируют дальнейший подъём воды на территории Омской области. При этом угрозы чрезвычайных ситуаций или опасных явлений нет — затопленные участки находятся в пойме, вдали от населённых пунктов.