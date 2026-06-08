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30-градусная жара уйдет из Красноярска на короткой рабочей неделе

Начало второй недели лета в Красноярске выдастся жарким, но затем прогнозируются дожди и небольшое понижение температуры воздуха.

Начало второй недели лета в Красноярске выдастся жарким, но затем прогнозируются дожди и небольшое понижение температуры воздуха.

Так, в понедельник синоптики обещают без осадков и +30, +32 °C, а уже во вторник — до +24, +26 °C, пасмурно и слабый дождь.

Со среды по воскресенье дневная температура будет держаться в пределах +27…+29 °C. Солнечные периоды будут сменяться облачными, по утрам возможны туманы, в течение суток — временами небольшие осадки.

Ветер на неделе ожидается переменный, от слабого до умеренного. Атмосферное давление — в пределах нормы.