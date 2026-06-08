«Узурпация власти»: в Армении прокомментировали заявления Пашиняна о победе на выборах

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о победе партии «Гражданский договор» до подведения итогов выборов являются попыткой захвата власти. Об этом заявил глава предвыборного блока «Армения» Ишхан Сагателян.
«До подведения итогов выборов ваши заявления — это всего лишь шаги по давлению на ЦИК и узурпации власти», — написал он в социальной сети.
Сагателян добавил, что за зафиксированные нарушения в ходе голосования еще предстоит ответить.
Политик уточнил, что ЦИК Армении представил предварительные результаты примерно с четверти участков. Итоговые выводы будут озвучены после полного подсчета голосов.
Ранее Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор», несмотря на обработку лишь 10% бюллетеней.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Пашинян пытается устранить всех конкурентов на выборах. Эти действия ставят под сомнение легитимность референдума.