Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Узурпация власти»: в Армении прокомментировали заявления Пашиняна о победе на выборах

В партии «Армения» назвали узурпацией власти заявления Пашиняна о победе.

Источник: Комсомольская правда

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о победе партии «Гражданский договор» до подведения итогов выборов являются попыткой захвата власти. Об этом заявил глава предвыборного блока «Армения» Ишхан Сагателян.

«До подведения итогов выборов ваши заявления — это всего лишь шаги по давлению на ЦИК и узурпации власти», — написал он в социальной сети.

Сагателян добавил, что за зафиксированные нарушения в ходе голосования еще предстоит ответить.

Политик уточнил, что ЦИК Армении представил предварительные результаты примерно с четверти участков. Итоговые выводы будут озвучены после полного подсчета голосов.

Ранее Пашинян заявил о победе своей партии «Гражданский договор», несмотря на обработку лишь 10% бюллетеней.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Пашинян пытается устранить всех конкурентов на выборах. Эти действия ставят под сомнение легитимность референдума.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше