Глава Минтруда не видит смысла законодательно закреплять четырехдневку

«Зачем?.. Нормы сегодня настолько гибкие, что они при традиционно сформированной пятидневной рабочей неделе позволяют, в принципе, регулировать режим», — ответил Котяков на вопрос, может ли Россия перейти на четырехдневную рабочую неделю.