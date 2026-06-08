Глава Минтруда не видит смысла законодательно закреплять четырехдневку

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил РИА Новости, что не видит смысла законодательно закреплять в России четырехдневную рабочую неделю, поскольку нынешние нормы трудового законодательства позволяют регулировать режим занятости.
«Зачем?.. Нормы сегодня настолько гибкие, что они при традиционно сформированной пятидневной рабочей неделе позволяют, в принципе, регулировать режим», — ответил Котяков на вопрос, может ли Россия перейти на четырехдневную рабочую неделю.
Сейчас можно комбинировать дистанционную занятость с посещением офиса, работать в рамках полного режима удаленной занятости, работать по количеству часов или сдельно, пояснил министр.
«То есть сегодня такого жесткого законодательного закрепления — я в этом смысла не вижу», — сказал глава Минтруда.