Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минтруда не видит смысла законодательно закреплять четырехдневку

Котяков не видит смысла законодательно закреплять четырехдневную рабочую неделю.

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил РИА Новости, что не видит смысла законодательно закреплять в России четырехдневную рабочую неделю, поскольку нынешние нормы трудового законодательства позволяют регулировать режим занятости.

«Зачем?.. Нормы сегодня настолько гибкие, что они при традиционно сформированной пятидневной рабочей неделе позволяют, в принципе, регулировать режим», — ответил Котяков на вопрос, может ли Россия перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Сейчас можно комбинировать дистанционную занятость с посещением офиса, работать в рамках полного режима удаленной занятости, работать по количеству часов или сдельно, пояснил министр.

«То есть сегодня такого жесткого законодательного закрепления — я в этом смысла не вижу», — сказал глава Минтруда.

Узнать больше по теме
Антон Котяков: биография, семья и путь к должности министра труда России
Экономист, госсоветник, глава Министерства труда и соцзащиты России, бывший замминистра финансов, Антон Котяков зарекомендовал себя как профессионал в области управления, успешно реализовавший проекты по улучшению социальной политики страны. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше