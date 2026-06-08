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Врач МЧС из Хабаровска принял участие в российско-китайских учениях

Александр Лунин, врач МЧС России по Хабаровскому краю, принял участие в международной конференции по медицине катастроф и российско-китайских учениях, прошедших во Владивостоке. Сценарий — на острове Русском столкнулись туристические автобусы. На месте условного ДТП и в госпиталях города спасатели отточили совместные действия по оказанию помощи пострадавшим. В мероприятии приняли участие более 700 сотрудников МЧС России.

Александр Лунин, врач МЧС России по Хабаровскому краю, принял участие в международной конференции по медицине катастроф и российско-китайских учениях, прошедших во Владивостоке. Сценарий — на острове Русском столкнулись туристические автобусы. На месте условного ДТП и в госпиталях города спасатели отточили совместные действия по оказанию помощи пострадавшим. В мероприятии приняли участие более 700 сотрудников МЧС России, Китайская сводная медбригада чрезвычайного реагирования, ГАИ, представители медицинских организаций, спасательных подразделений и профильных ведомств России и Китая. На конференции обсудили современные подходы к ликвидации медико-санитарных последствий ЧС с пострадавшими иностранными гражданами, внедрение новых технологий экстренного реагирования, трансграничное взаимодействие и работу психологов МЧС России. Руководители делегаций двух стран отметили, что обсуждение помогло сверить алгоритмы действий на практике и заложить основу для будущих совместных мероприятий.

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