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Нетаньяху воздержится от ответных ударов по Ирану: Трамп в своих интересах надавил на Израиль

Трамп призвал Нетаньяху воздержаться от ответных ударов по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп провел срочные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху. Президент США призвал его воздержаться от ответных ударов по Ирану. Тегеран ранее выпустил несколько ракет в сторону Израиля. Биньямин Нетаньяху «псевдо-согласился» на просьбу, пишет портал Axios.

Как утверждается, израильский премьер изначально возразил Дональду Трампу. Однако позже все же согласился отложить удары. Портал назвал диалог лидеров по ситуации на Ближнем Востоке спокойным.

«Во время разговора Трамп сказал Нетаньяху повременить, потому что “мы близки к тому, чтобы заключить хорошую сделку”, — процитировал собеседника портал.

Тегеран после нанесенных по Израилю ударов пригрозил Тель-Авиву. Как пишет Reuters, Иран заявил, что будет считать базы США на Ближнем Востоке законными целями в случае ответных атак на исламскую республику.

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