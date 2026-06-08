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Скончался почетный гражданин Красноярска Всеволод Севастьянов

Бывшему депутату ЗС края и ученому Всеволоду Севастьянову было 88 лет.

Источник: Комсомольская правда

Скончался почетный гражданин города Красноярска, бывший депутат Законодательного Собрания Красноярского края Всеволод Севастьянов. Печальной новостью поделился глава региона Михаил Котюков в своих социальных сетях. Он назвал Севастьянова одним из основателей краевого парламента и современной системы управления регионом. В бытность депутатом тот возглавлял комитет по экономическому развитию, занимал пост зампредседателя ЗС.

«Сильный и мудрый человек. Он никогда не боялся брать ответственность за принимаемые решения. Никогда не был равнодушным. Всегда знал, что нужно делать, чтобы Красноярский край развивался» — написал губернатор.

Глава Красноярска Сергей Верещагин также выразил свои соболезнования: «Благодарен судьбе за возможность совместной работы. Всегда удивляла детальная погруженность в процессы, мудрость, умение находить взвешенные решения в непростых вопросах. Десятки лет своей жизни он посвятил законотворческой деятельности, непосредственно участвовал в управлении регионом, в том числе в сложный период 90-х годов. Стал автором инициатив, определивших современное развитие экономики всего края».