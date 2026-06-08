Скончался почетный гражданин Красноярска Всеволод Севастьянов

Глава Красноярска Сергей Верещагин также выразил свои соболезнования: «Благодарен судьбе за возможность совместной работы. Всегда удивляла детальная погруженность в процессы, мудрость, умение находить взвешенные решения в непростых вопросах. Десятки лет своей жизни он посвятил законотворческой деятельности, непосредственно участвовал в управлении регионом, в том числе в сложный период 90-х годов. Стал автором инициатив, определивших современное развитие экономики всего края».