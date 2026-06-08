Сергей Юран внезапно покинул пост главного тренера ФК «СКА-Хабаровск»

Известный специалист всего две недели назад повторно возглавил команду из Хабаровска. Это вызвало радость у многих болельщиков армейцев, поскольку в прошлый раз Сергей Юран успешно отработал в «СКА-Хабаровске», но потом покинул команду посреди сезона ради работы в клубе Премьер-Лиги («Химки»). Однако уже сегодня стало известно, что Сергей Юран внезапно покинул «СКА-Хабаровск» по семейным обстоятельствам. И ведь до начала летних предсезонных сборов «СКА-Хабаровска» осталось всего два дня. Тренер сам попросил руководство дальневосточного клуба освободить его от должности, и ему пошли навстречу. В итоге новым главным тренером армейцев был экстренно назначен Михаил Семенов, под руководством которого команда успешно закончила минувший сезон (победа и ничья в двух матчах). Он воспитанник хабаровского футбола, за свою карьеру провел 267 игр за родную команду, забив в них 30 мячей. В качестве тренера специалист работал в таких клубах, как «СКА-Энергия-2» (Хабаровск), «Смена» (Комсомольск-на-Амуре), «Амур» (Благовещенск), «Кубань» и «Урожай» (оба клуба из Краснодара), «Балтика» (Калининград), «Волга» (Тверь), «Акрон» (Тольятти), «Алания» (Владикавказ), «Чайка) (село Песчанокопское) и “СКА-Хабаровск”.