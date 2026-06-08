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В Новосибирске продают коллекцию Playboy за 2,5 млн рублей

Житель города выставил на продажу архив журналов за 50 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на популярной онлайн-площадке появилось необычное объявление. Местный житель решил продать полное собрание журнала Playboy. Коллекция впечатляет своим масштабом: она охватывает период в 50 лет. Продавец оценивает все архивные выпуски в 2,5 млн рублей.

Судя по фотографиям из объявления, покупатель получит не просто старые журналы. В комплект входят различные справочные материалы. Продавец утверждает, что все экземпляры находятся в отличном состоянии.

Отметим, что цена коллекции сопоставима со стоимостью квартиры-студии в Новосибирске.