Эксперт рассказал о фейковых предложениях о продаже недвижимости

«На сегодня в крупных городах с оживленным рынком купли и продажи 10% квартир не соответствует действительности и являются ложными предложениями или предложениями, где не все показатели являются реальностью — цена, состояние объекта» — сообщил он, исходя из результатов анализа более 1,7 миллиона предложений о продаже квартиры в открытом доступе, проведенном компанией.