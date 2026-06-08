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Водолазы из Хабаровска приняли участие в учениях Центроспаса МЧС

Водолазы из поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Рашит Шабутдинов, Николай Евсик, Сергей Горин и Илья Лищук приняли участие в водолазных учениях. Мероприятие объединило более ста сотрудников МЧС и промышленных организаций. Вместе они проанализировали результаты работы, определили главные задачи, обсудили перспективы развития, а также повышение эффективности водолазных операций, модернизацию и внедрение новейших.

Водолазы из поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Рашит Шабутдинов, Николай Евсик, Сергей Горин и Илья Лищук приняли участие в водолазных учениях. Мероприятие объединило более ста сотрудников МЧС и промышленных организаций. Вместе они проанализировали результаты работы, определили главные задачи, обсудили перспективы развития, а также повышение эффективности водолазных операций, модернизацию и внедрение новейших технологий в практику водолазных работ. На выставочной экспозиции представили современное снаряжение, специализированное оборудование и подводную робототехнику. Центральная водолазно-квалификационная комиссия проверила знания участников сбора, подтвердила водолазные квалификации и выдала допуски к медицинскому обеспечению водолазных спусков и работ.

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