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Пленэр на Тунгуске превратился в выставку в Хабаровске

Молодые художники показали работы, написанные на Тунгуске.

В Хабаровском крае открылась выставка «Академичка на Тунгуске», где представлены работы молодых художников, созданные во время десятидневного пленэра в селе Новокаменка, сообщает Минкультуры 27 Z МАХ канал.

В мае участники проекта работали прямо под открытым небом — писали пейзажи и портреты маслом, без студийных условий, полностью погружаясь в природную среду.

Наставниками стали признанные мастера живописи — директор Максим Титов и художник-пейзажист Юрий Болотов, известный как представитель традиций русского реализма.

Пленэр проходил в районе реки Тунгуска и в селе Новокаменка. За десять дней художники создали серию работ, в которых запечатлены свет, движение и характер дальневосточной природы.

Экспозиция открыта в пространстве Арт-подвальчик. Посетители могут увидеть результаты работы молодых авторов и их наставников.

Проект реализован при поддержке Правительства Хабаровского края.