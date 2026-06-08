Кожа выдаёт скрытые болезни: Какие пигментные пятна нельзя игнорировать в пожилом возрасте

Пигментные пятна на коже у пожилых людей нередко списывают на возрастные изменения. Однако не всегда такие образования оказываются безобидными. Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе в беседе с Life.ru объяснила, в каких случаях пигментация может быть поводом для дополнительного обследования.