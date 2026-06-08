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Сергей Юран попросил его уволить с должности главного тренера «СКА-Хабаровск»

Новым главным тренером команды стал Михаил Семёнов.

Источник: AmurMedia

Сергей Юран по личным семейным обстоятельствам не сможет приступить к обязанностям главного тренера «СКА-Хабаровск», в связи с чем обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Попечительский совет “СКА-Хабаровск” отнёсся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение её удовлетворить», — говорится в сообщении.

Новым главным тренером команды назначили Михаила Семёнова. Под руководством этого опытного специалиста команда завершала минувший сезон.

Михаил Николаевич Семёнов родился 3 апреля 1969 года. Воспитанник ДЮСШ СКА (Хабаровск). За родную команду дебютировал в 1986-м. В общей сложности провёл в составе дальневосточных армейцев 267 матчей (12-й показатель за всю историю клуба), в которых забил 30 мячей (входит в ТОП-20 лучших бомбардиров в истории СКА).

Также выступал за новокузнецкий «Металлург», «Селенгу» из Улан-Удэ и «Смену» из Комсомольска-на-Амуре.

Тренерскую карьеру начал в 2006 году, возглавив дубль «СКА-Энергии». Работал главным тренером в благовещенском «Амуре» и комсомольской «Смене», с которой в сезоне 2015−2016 выиграл зону «Восток» второй лиги.

Затем в карьере Михаила Николаевича была работа в краснодарских «Кубани» и «Урожае», калининградской «Балтике», тверской «Волге», тольяттинском «Акроне», «Алании» из Владикавказа и «Чайке» из Песчанокопского.

В январе этого года вернулся в родной клуб. В качестве и.о. главного тренера заканчивал со «СКА-Хабаровск» сезон 2025−2026. 8 июня Попечительский совет утвердил Михаила Николаевича в должности главного тренера.

25 мая ИА AmurMedia сообщало, что новым главным тренером ФК «СКА-Хабаровск» стал известный российский наставник Сергей Юран. Контракт с 57-летним специалистом был подписан до конца сезона.

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