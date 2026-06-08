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Новый «умный» светофор устанавливают на красной линии Хабаровска

Светофор находится на перекрестке улиц Карла Маркса и Московской. Монтаж объекта начался сегодня и займет два-три дня. В этот период регулировать движение там будут сотрудники ГАИ в ручном режиме. Новый светофор подключат к интеллектуальной транспортной системе, которая будет собирать данные о дорожной обстановке в часы пик и на их основе регулировать дорожное движение в автоматическом.

Светофор находится на перекрестке улиц Карла Маркса и Московской. Монтаж объекта начался сегодня и займет два-три дня. В этот период регулировать движение там будут сотрудники ГАИ в ручном режиме. Новый светофор подключат к интеллектуальной транспортной системе, которая будет собирать данные о дорожной обстановке в часы пик и на их основе регулировать дорожное движение в автоматическом режиме. Такой подход должен разгрузить этот перекресток, где часто наблюдаются пробки. Напомним, что на прошлой неделе аналогичный «умный» светофор появился на соседнем перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева.