В ОП предложили ввести отцовский капитал

«Если бы отец при рождении третьего ребенка в одной семье мог получить отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей, фактически на дополнительные 18 квадратных метров жилья, я считаю, что этот инструмент точно бы сработал», — сказал Рыбальченко.