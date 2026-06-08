В ОП предложили ввести отцовский капитал

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Введение в России отцовского капитала в размере 2 миллионов рублей станет поддержкой семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Если бы отец при рождении третьего ребенка в одной семье мог получить отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей, фактически на дополнительные 18 квадратных метров жилья, я считаю, что этот инструмент точно бы сработал», — сказал Рыбальченко.
Он отметил, что мера должна распространяться на семьи, в которых трое и более детей родились в одном браке. По его словам, такая поддержка позволит дополнительно поощрить многодетные семьи.
«В 40% случаев мамы с тремя детьми уже не работают, а если четверо детей, еще меньше работают. И дополнительная нагрузка ложится на плечи отца, поэтому отец, конечно, должен получить такой капитал», — добавил эксперт.
По мнению Рыбальченко, отцовский капитал может одновременно стать мерой поддержки семей с детьми и дополнительным стимулом для жилищного строительства, которое остается одним из драйверов экономики.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.