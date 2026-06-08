Врач рассказала, чем вреден сон на животе

«Сон на животе имеет свои минусы. Чтобы дышать, вы вынуждены повернуть голову набок, что может быть причиной болей в шее. Позвоночник в целом не имеет естественной поддержки, прогибается там, где не должен. Лицо “утыкается” в подушку, что ведет к отекам по утрам и преждевременным морщинам», — сказала врач.