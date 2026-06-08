Врач рассказала, чем вреден сон на животе

МАХАЧКАЛА, 8 июн — РИА Новости. Сон на животе может привести к болям в шее, отекам по утрам и преждевременным морщинам, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
«Сон на животе имеет свои минусы. Чтобы дышать, вы вынуждены повернуть голову набок, что может быть причиной болей в шее. Позвоночник в целом не имеет естественной поддержки, прогибается там, где не должен. Лицо “утыкается” в подушку, что ведет к отекам по утрам и преждевременным морщинам», — сказала врач.
При этом Магомедова отметила, что сон на животе минимизирует храп. Однако, по ее словам, на практике встречаются пациенты с апноэ (временные остановки дыхания во время сна) и на животе.
«Во время сна положение тела меняется, вряд ли получится уснуть и проснуться в одной позе. Но для людей с храпом положение на спине может усилить храп и даже вызвать остановки дыхания. Сон на животе создает некоторую нагрузку на позвоночник, поэтому оптимальнее сон на боку», — добавила специалист.