Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, сколько заработала Данилина за финал на «Ролан Гаррос»

Появилась информация, сколько казахстанская теннисистка Анна Данилина заработала за выход в финал парного разряда Открытого чемпионата Франции, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, за участие в решающем матче турнира «Ролан Гаррос» Данилина и ее напарница, сербская теннисистка Александра Крунич, получат по 300 тысяч евро призовых.

Помимо этого, дуэт пополнит свой рейтинг на 1200 очков. Это станет важным вкладом в их позиции в мировой классификации.

Для Анны Данилиной этот финал был очередной попыткой завоевать титул на турнирах серии «Большого шлема», но, к сожалению, завершился поражением. До этого она дважды доходила до решающих матчей на Australian Open (в 2022 и 2026 годах), а также уступила в финале «Ролан Гаррос» в 2025 году.

В целом выступление Данилиной на турнире в Париже можно считать успешным, учитывая стабильный результат на протяжении всей сетки соревнований и выход в решающую стадию престижного турнира.

Ранее мы писали о том, как Данилина и Крунич остановились в шаге от титула «Ролан Гаррос».