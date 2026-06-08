Выяснилось, сколько заработала Данилина за финал на «Ролан Гаррос»

Для Анны Данилиной этот финал был очередной попыткой завоевать титул на турнирах серии «Большого шлема», но, к сожалению, завершился поражением. До этого она дважды доходила до решающих матчей на Australian Open (в 2022 и 2026 годах), а также уступила в финале «Ролан Гаррос» в 2025 году.