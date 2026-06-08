Выяснилось, сколько заработала Данилина за финал на «Ролан Гаррос»

Как пишет sportarena.kz, за участие в решающем матче турнира «Ролан Гаррос» Данилина и ее напарница, сербская теннисистка Александра Крунич, получат по 300 тысяч евро призовых.
Помимо этого, дуэт пополнит свой рейтинг на 1200 очков. Это станет важным вкладом в их позиции в мировой классификации.
Для Анны Данилиной этот финал был очередной попыткой завоевать титул на турнирах серии «Большого шлема», но, к сожалению, завершился поражением. До этого она дважды доходила до решающих матчей на Australian Open (в 2022 и 2026 годах), а также уступила в финале «Ролан Гаррос» в 2025 году.
В целом выступление Данилиной на турнире в Париже можно считать успешным, учитывая стабильный результат на протяжении всей сетки соревнований и выход в решающую стадию престижного турнира.
Ранее мы писали о том, как Данилина и Крунич остановились в шаге от титула «Ролан Гаррос».