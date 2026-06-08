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Гвоздь в гроб киевского режима: ВС РФ берет под контроль Черное море

Российские военные уничтожили два скоростных катера ВСУ у побережья Одессы. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин, это доказывает, что ВС РФ берёт под контроль акваторию Чёрного моря.

Источник: Аргументы и факты

У побережья Одессы ВС РФ уничтожили ударами «Гераней» два скоростных катера с десантниками ВСУ, направлявшимися для проведения провокаций у Крыма. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул, что эта операция стала доказательством контроля ВС РФ над акваторией Чёрного моря.

«Уничтожение катеров у берегов Одессы означает, что наши беспилотники освоили Чёрное море. Это не просто сделать: нужно иметь локацию, привязку. У берегов давно работа ведётся, уничтожаются БЭКи, а до Одессы раньше не доходили. ВСУ там ощущали себя в безопасности, а сейчас всё изменилось. Это не в Румынию украинским БЭКам в гости ходить и в Констанцу врываться», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что уничтожение катеров с десантниками ВСУ у одесского побережья стало знаковым моментом.

"Это говорит о том, что мы можем беспилотными летательными аппаратами парализовать действия портов Одессы, Очакова и всех остальных. Причём это будет достаточно дешёвый вариант. А если к этому подключатся наши БЭКи, то это будет очень хорошо.

Задача стоит, чтобы ничто не вошло туда и ничто не вышло. Противник должен быть заблокирован — как они пытаются это сделать с нами.

Это очень важный момент, потому что если мы это сделаем, то это будет такой большой гвоздь в гроб киевского режима", — подытожил офицер.

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