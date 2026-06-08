Гвоздь в гроб киевского режима: ВС РФ берет под контроль Черное море

«Уничтожение катеров у берегов Одессы означает, что наши беспилотники освоили Чёрное море. Это не просто сделать: нужно иметь локацию, привязку. У берегов давно работа ведётся, уничтожаются БЭКи, а до Одессы раньше не доходили. ВСУ там ощущали себя в безопасности, а сейчас всё изменилось. Это не в Румынию украинским БЭКам в гости ходить и в Констанцу врываться», — сказал он.