Мадридский «Реал» объявил о переизбрании Переса на пост президента клуба

Во время предвыборной кампании кандидаты представляли свои проекты развития команды. Рикельме, в частности, заявлял о намерении попытаться организовать переход нападающего Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», однако эта информация позже была опровергнута в Англии. Перес также обещал громкий трансфер и заявил, что имя нового футболиста будет объявлено во вторник.