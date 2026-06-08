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Модрич сравнялся с Месси по числу сыгранных матчей за сборные

Хорватский футболист Модрич достиг отметки в 198 матчей, сыграных за национальную сборную.

Источник: Аргументы и факты

Хорватский футболист Лука Модрич достиг отметки в 198 официальных матчей, сыграных за национальную сборную, тем самым сравнявшись по этому показателю с аргентинцем Лионелем Месси.

Накануне Модрич сыграл за сборную в товарищеском матче против команды Словении, завершившемся со счетом 2:1 в пользу хорватов. В данной встрече он отметился голом, позволил его команде открыть счет в матче.

На текущий момент рекорд по количеству проведенных матчей за сборную держит португалец Криштиану Роналду, у которого на счету 227 игр. Все трое футболистов включены в списки игроков, которые примут участие в предстоящем чемпионате мира.

С июля 2025 года Лука Модрич, которому исполнилось 40 лет, также выступает за итальянский «Милан».

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины выбрала трек российского рэпера Nasty Babe для видео перед ЧМ.