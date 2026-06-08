В Хабаровске полиция проверяет порчу четырёх домофонов на Флегонтова

В Хабаровске сотрудники полиции проводят проверку после появления в социальных сетях информации о повреждении домофонов в микрорайоне Флегонтова, сообщает УМВД России по Хабаровску.
Во время мониторинга публикаций правоохранители обнаружили сообщение о том, что группа детей могла повредить как минимум четыре домофона. По словам автора поста, неизвестные царапали камнями защитное покрытие камер видеонаблюдения, установленных на подъездных домофонах.
Жители микрорайона сообщили, что информация вместе с видеозаписями была передана в ТСЖ для последующего обращения в правоохранительные органы. Повреждения, как утверждается в публикации, зафиксированы в нескольких дворах микрорайона Флегонтова.
В полиции сообщили, что проверку проводит городской отдел полиции № 2. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. После завершения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
В ведомстве также отметили, что при необходимости к родителям или законным представителям несовершеннолетних могут быть применены меры профилактического воздействия.