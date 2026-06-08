В Хабаровске полиция проверяет порчу четырёх домофонов на Флегонтова

Во время мониторинга публикаций правоохранители обнаружили сообщение о том, что группа детей могла повредить как минимум четыре домофона. По словам автора поста, неизвестные царапали камнями защитное покрытие камер видеонаблюдения, установленных на подъездных домофонах.