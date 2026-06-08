Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске полиция проверяет порчу четырёх домофонов на Флегонтова

По данным из соцсетей, неизвестные испортили как минимум четыре устройства.

В Хабаровске сотрудники полиции проводят проверку после появления в социальных сетях информации о повреждении домофонов в микрорайоне Флегонтова, сообщает УМВД России по Хабаровску.

Во время мониторинга публикаций правоохранители обнаружили сообщение о том, что группа детей могла повредить как минимум четыре домофона. По словам автора поста, неизвестные царапали камнями защитное покрытие камер видеонаблюдения, установленных на подъездных домофонах.

Жители микрорайона сообщили, что информация вместе с видеозаписями была передана в ТСЖ для последующего обращения в правоохранительные органы. Повреждения, как утверждается в публикации, зафиксированы в нескольких дворах микрорайона Флегонтова.

В полиции сообщили, что проверку проводит городской отдел полиции № 2. Сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента. После завершения проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

В ведомстве также отметили, что при необходимости к родителям или законным представителям несовершеннолетних могут быть применены меры профилактического воздействия.