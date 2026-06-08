Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае работник котельной лишился руки и получил 800 тысяч

Суд удовлетворил иск прокуратуры о компенсации морального вреда.

В Хабаровском крае суд взыскал 800 тысяч рублей в пользу работника, получившего тяжёлую травму на производстве, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Проверку исполнения законодательства об охране труда провела Амурская городская прокуратура. Установлено, что в феврале 2026 года мужчина, работая в котельной, получил тяжёлую производственную травму и лишился руки.

По данным надзорного ведомства, причиной несчастного случая стало необеспечение работодателем безопасных условий труда, соответствующих установленным нормативным требованиям.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего сотрудника. Суд требования удовлетворил, работодателя обязали выплатить 800 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.