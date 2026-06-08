В Хабаровском крае работник котельной лишился руки и получил 800 тысяч

В Хабаровском крае суд взыскал 800 тысяч рублей в пользу работника, получившего тяжёлую травму на производстве, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Проверку исполнения законодательства об охране труда провела Амурская городская прокуратура. Установлено, что в феврале 2026 года мужчина, работая в котельной, получил тяжёлую производственную травму и лишился руки.
По данным надзорного ведомства, причиной несчастного случая стало необеспечение работодателем безопасных условий труда, соответствующих установленным нормативным требованиям.
Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего сотрудника. Суд требования удовлетворил, работодателя обязали выплатить 800 тысяч рублей.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.