В Хабаровске выявили более 50 незаконных подключений к электричеству в аварийных домах

Специалисты ПАО «ДЭК» обнаружили случаи незаконного подключения к электросетям в ветхих и аварийных домах Хабаровска. Во время проверок на улицах Тихоокеанской, Руднева, Тимирязева, проспекте 60-летия Октября, Сибирской и Семашко энергетики выявили незаконные подключения хозяйственных построек: гаражей, бань и сараев. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— С начала года обследовано более 300 ветхих и аварийных домов, выявлено 44 случая подключения гаражей и хозяйственных построек к электричеству от квартир владельцев, 9 случаев незаконного подключения к общим электросетям дома. По 27 незаконно подключенным объектам уже ограничили подачу электричества. Работа по отключению остальных незаконных подключений продолжается, — комментирует начальник Хабаровского расчётно-контрольного центра Елена Мадист.
Самовольное подключение к электросетям и безучетное потребление электроэнергии — это нарушение закона, за которое предусмотрена ответственность. По каждому выявленному случаю энергетики составили акт и направили владельцам требование устранить нарушения. Кроме того, потребителям придётся оплатить электричество, использованное незаконно.
ДЭК напоминает: самовольные подключения к электрическим сетям опасны, особенно в ветхом и аварийном жилье. Из-за этого сети получают дополнительную нагрузку, растет риск перебоев с электричеством у жильцов, возрастает пожарная и аварийная опасность.