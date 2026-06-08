В Хабаровске выявили более 50 незаконных подключений к электричеству в аварийных домах

— С начала года обследовано более 300 ветхих и аварийных домов, выявлено 44 случая подключения гаражей и хозяйственных построек к электричеству от квартир владельцев, 9 случаев незаконного подключения к общим электросетям дома. По 27 незаконно подключенным объектам уже ограничили подачу электричества. Работа по отключению остальных незаконных подключений продолжается, — комментирует начальник Хабаровского расчётно-контрольного центра Елена Мадист.