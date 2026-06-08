Штормы снизили вылов сельди в Хабаровском крае

С начала сезона общий объём добычи водных биоресурсов достиг 219,7 тыс. тонн. В том числе минтая выловлено 159,0 тыс. тонн, что составляет 58,9% от квоты. Крабов и креветок добыто 6,0 тыс. тонн — 45,1% от установленного объёма.