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Штормы снизили вылов сельди в Хабаровском крае

Рыбаки выловили более 219 тысяч тонн водных биоресурсов с начала сезона.

В Хабаровском крае продолжается промышленный вылов рыбы и морских биоресурсов. Об этом сообщает Комитет рыбного хозяйства правительства Хабаровского края.

В Охотском округе идёт промысел нерестовой (прибрежной) сельди во внутренних морских водах и лагунах рек. Общий вылов сельди составляет 2,5 тыс. тонн.

С начала сезона общий объём добычи водных биоресурсов достиг 219,7 тыс. тонн. В том числе минтая выловлено 159,0 тыс. тонн, что составляет 58,9% от квоты. Крабов и креветок добыто 6,0 тыс. тонн — 45,1% от установленного объёма.

В ведомстве отмечают снижение вылова сельди из-за штормовой погоды. Потери судового времени увеличились с 7,5% до 12%, что повлияло на подход нерестовой сельди к прибрежной зоне и устьям рек.

С 30 мая в крае также стартовала путина тихоокеанских лососей и гольцов. Промысловый сезон продолжается.