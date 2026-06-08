В Хабаровском крае за сутки в ДТП погибли два пешехода и пострадали три человека

В Хабаровском крае 7 июня 2026 года сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях погибли два человека, ещё трое получили травмы различной степени тяжести. Все погибшие — пешеходы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, среди пяти ДТП числятся два столкновения автомобилей, одно опрокидывание и два наезда на пешеходов. Оба наезда закончились смертью пешеходов.
За сутки инспекторы выявили 344 нарушения правил дорожного движения. 16 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Нарушения квалифицированы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, статье 12.26 КоАП РФ и статье 264.1 УК РФ. Из них восемь нетрезвых водителей задержаны в Хабаровске.
35 водителей не пропустили пешеходов на пешеходных переходах (статья 12.18 КоАП РФ). Двадцать из этих нарушений зафиксированы в Хабаровске. 17 пешеходов сами нарушили правила перехода дороги (статья 12.29 КоАП РФ), трое из них — в краевой столице. Ещё 33 водителя сели за руль, не имея прав или будучи лишёнными права управления (статья 12.7 КоАП РФ), шестеро из них — в Хабаровске.
Особо трагическими выдались утро и день в Комсомольске-на-Амуре. В городе произошло сразу два ДТП с тяжёлыми последствиями, которые дополнили печальную статистику дня.
Первое случилось в 10:27 на улице Калинина. 29-летний водитель автомобиля «Хонда Фит Шаттл Гибрид» ехал со стороны улицы Лазо в сторону улицы Орехова и совершил наезд на 85-летнего мужчину. Пенсионер переходил проезжую часть вне пешеходного перехода. С тяжёлыми травмами его доставили в больницу, где он скончался.
Второе ДТП произошло в 10:20 на улице Станционной. 37-летний водитель «Киа Бонго» столкнулся с 43-летним велосипедистом. Мужчина пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, но не спешился с велосипеда — это прямое нарушение пункта 24.8 ПДД РФ. Велосипедиста госпитализировали с тяжёлыми травмами.
Госавтоинспекция напоминает: велосипедисты обязаны спешиваться перед пешеходным переходом и переходить дорогу пешком, ведя транспорт рядом с собой.
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