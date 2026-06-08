В Хабаровском крае за сутки в ДТП погибли два пешехода и пострадали три человека

35 водителей не пропустили пешеходов на пешеходных переходах (статья 12.18 КоАП РФ). Двадцать из этих нарушений зафиксированы в Хабаровске. 17 пешеходов сами нарушили правила перехода дороги (статья 12.29 КоАП РФ), трое из них — в краевой столице. Ещё 33 водителя сели за руль, не имея прав или будучи лишёнными права управления (статья 12.7 КоАП РФ), шестеро из них — в Хабаровске.