За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 19 пожаров, погиб один человек

В Минусинске на улице Тимирязева загорелся легковой автомобиль. Огонь повредил подкапотное пространство и панель на площади около трех квадратных метров. В тушении участвовали четыре человека и одна единица техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.