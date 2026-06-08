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За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 19 пожаров, погиб один человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Сорокино Манско-Уярского округа сгорел садовый дом. Площадь пожара составила около 18 квадратных метров.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В поселке Сорокино Манско-Уярского округа сгорел садовый дом. Площадь пожара составила около 18 квадратных метров.

Внутри обнаружили погибшего мужчину. Возгорание ликвидировали семь человек и две единицы техники. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем.

В Минусинске на улице Тимирязева загорелся легковой автомобиль. Огонь повредил подкапотное пространство и панель на площади около трех квадратных метров. В тушении участвовали четыре человека и одна единица техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.

Всего за неделю в Красноярском крае потушено 152 пожара. Погибли семь человек, в том числе ребенок. На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения выезжали 24 раза.

Отдельно сообщается о происшествиях на воде. За неделю на акваториях края утонули два человека.