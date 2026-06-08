Село Нелькан освободилось от воды

Уровень реки Мая в Аяно-Майском районе продолжает падать — в результате все подтопленные участки Нелькана освободились от воды. Сейчас в Хабаровском крае подъемы уровней воды на 26−69 сантиметров в сутки отмечаются на реках Тырма, Урми, Кур, Амгунь, Нимелен. Паводки не представляют угрозы хозяйству. На глубину 0,1 — 1,8 м подтоплена пойма рек Хор, Манома, Бурея, Мая.