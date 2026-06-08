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Открыта регистрация на XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Петербургском международном экономическом форуме состоялось торжественное открытие регистрации на XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». В 2026 году он состоится в Красноярске 21−23 октября.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На Петербургском международном экономическом форуме состоялось торжественное открытие регистрации на XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава». В 2026 году он состоится в Красноярске 21−23 октября.

На открытии регистрации присутствовали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, министр спорта Михаил Дегтярев и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. Почетные гости первыми зарегистрировались на спортивный форум. Губернатор Красноярского края поблагодарил за доверие и пригласил всех принять участие на форуме: Красноярск — город трудовой доблести. Красноярск — город с богатыми спортивными традициями, с серьезной спортивной историей. Мы действительно принимали разные спортивные состязания и международные старты. И будем готовиться к тому, чтобы в октябре это замечательное, красивое и яркое событие в самом центре России осуществить. Всех приглашаю в Красноярск!".

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