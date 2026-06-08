Открыта регистрация на XIV Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава»

На открытии регистрации присутствовали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, министр спорта Михаил Дегтярев и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. Почетные гости первыми зарегистрировались на спортивный форум. Губернатор Красноярского края поблагодарил за доверие и пригласил всех принять участие на форуме: Красноярск — город трудовой доблести. Красноярск — город с богатыми спортивными традициями, с серьезной спортивной историей. Мы действительно принимали разные спортивные состязания и международные старты. И будем готовиться к тому, чтобы в октябре это замечательное, красивое и яркое событие в самом центре России осуществить. Всех приглашаю в Красноярск!".