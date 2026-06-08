В США через суд выступили за отмену турнира UFC в Белом доме

Правозащитники также обратили внимание, что проведение коммерческого турнира на в национальных парках нарушает федеральное законодательство США. Также, как указали в организации, возведение спортивной арены и массивной арки на Южной лужайке Белого дома не было согласовано с Конгрессом и не прошло необходимую экспертизу.