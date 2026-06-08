В США через суд выступили за отмену турнира UFC в Белом доме

Активисты правозащитной организации Public Integrity Project потребовали через суд отмены боёв Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории Белого дома, проинформировал телеканал CBS News со ссылкой на судебные документы.
Проведение мероприятия запланировали на 14 июня на лужайке перед зданием американской администрации. Оно приурочено к 250-летию США. На месте уже ведётся возведение трибун и октагона. На прилегающих улицах для желающих посмотреть бои будут установлены экраны.
Активисты Public Integrity Project называли турнир «глубоко коррумпированным».
«Мероприятие не является “празднованием 250-й годовщины независимости Америки”. Скорее, UFC Freedom 250 проводится ради финансовой выгоды UFC, Paramount и их рекламодателей», — отмечается в судебном иске.
Правозащитники также обратили внимание, что проведение коммерческого турнира на в национальных парках нарушает федеральное законодательство США. Также, как указали в организации, возведение спортивной арены и массивной арки на Южной лужайке Белого дома не было согласовано с Конгрессом и не прошло необходимую экспертизу.
Напомним, в феврале стало известно, что утверждать бойцов для участия в турнире UFC на территории американской администрации будет лично глава государства Дональд Трамп. В мае руководитель службы протокола США Моника Кроули заявила, что в Белом доме надеются, что это мероприятие станет незабываемым событием.