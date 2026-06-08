Соловьев назвал поведение Кошкиной «маразматикой» из-за критики в адрес Авериной

Супруг гимнастки Дины Авериной, фигурист Дмитрий Соловьев, ответил на критику со стороны телеведущей Яны Кошкиной. Он резко отреагировал на то, что она поставила под сомнение спортивные заслуги сестер Авериных.
— Здесь не надо говорить, кто олимпийский чемпион и советоваться с какой-то колонкой. По-моему, это немножечко попахивает маразматикой и отклонениями какими-то, — сказал спортсмен в беседе «КП».
Соловьев отметил, что они с женой ко всему относятся спокойно и реагируют с улыбкой, потому что «никогда никому не желают зла».
Ранее Арина и Дина Аверины заявили, что не обращают внимания на критику со стороны Яны Кошкиной и ее матери Маргариты, вместе с которыми принимали участие в шоу «Сокровища императора».
На реалити-шоу «Сокровища императора» Яна Кошкина упрекнула Дину и Арину Авериных в том, что те не взяли олимпийское золото. Потом во время чайной церемонии между командами гимнастки обвинили Кошкиных в желании отомстить. Позднее они подтвердили, что пытались усложнить участие в проекте Авериным.