Соловьев назвал поведение Кошкиной «маразматикой» из-за критики в адрес Авериной

На реалити-шоу «Сокровища императора» Яна Кошкина упрекнула Дину и Арину Авериных в том, что те не взяли олимпийское золото. Потом во время чайной церемонии между командами гимнастки обвинили Кошкиных в желании отомстить. Позднее они подтвердили, что пытались усложнить участие в проекте Авериным.