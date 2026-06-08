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Турист сорвался со скалы в горах Алматы

Турист пострадал вчера в горах Алматы — спасатели эвакуировали пострадавшего с высоты более 3 тыс. метров, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

В Медеуском районе Алматы, в урочище Мынжылкы на высоте 3020 метров, во время спуска с пика Малыш один из участников туристической группы, молодой человек 2007 года рождения, сорвался со скалы и получил травмы.

Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно обнаружили пострадавшего, оказали ему первую помощь и приступили к эвакуации. После транспортировки в безопасное место турист был передан бригаде Центра медицины катастроф МЧС.

Также в ведомстве добавили, что еще трое участников группы были сопровождены спасателями в безопасное место — они в медицинской помощи не нуждались.

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