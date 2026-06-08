Турист сорвался со скалы в горах Алматы

В Медеуском районе Алматы, в урочище Мынжылкы на высоте 3020 метров, во время спуска с пика Малыш один из участников туристической группы, молодой человек 2007 года рождения, сорвался со скалы и получил травмы.
Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно обнаружили пострадавшего, оказали ему первую помощь и приступили к эвакуации. После транспортировки в безопасное место турист был передан бригаде Центра медицины катастроф МЧС.
Также в ведомстве добавили, что еще трое участников группы были сопровождены спасателями в безопасное место — они в медицинской помощи не нуждались.
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