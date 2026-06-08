Мощная сила уничтожает все танки ВСУ: Киев дорого платит за ошибки

«Необходимо формировать определенные условия для их применения, то есть обеспечить чистый воздух — перед применением танка должны быть уничтожены все расчеты БПЛА. Наносятся удары по опорникам, выявляются противотанковые средства. И только после этого можно использовать танк. Но у украинцев такой возможности нет в связи с нашим доминированием в большом, и в некоторых местах в малом, воздухе. Поэтому почти любое применение танков ВСУ приводит к их уничтожению», — подчеркнул танкист.