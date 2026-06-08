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Мощная сила уничтожает все танки ВСУ: Киев дорого платит за ошибки

Российские дроны уничтожили в зоне СВО редкий шведский танк. Почему ВСУ теряют многомиллионную технику — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики легко теряют западные танки на поле боя в зоне СВО из-за особой тактики российских военных, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru бывший танкист, военный эксперт Борис Джерелиевский.

Напомним, Telegram-канал «Северный Ветер» опубликовал кадры уничтожения шведского танка Strv 103 (известный как Stridsvagn 103 или S-танк). Позиция танка ВСУ была обнаружена российскими разведчиками рядом с селом Петровка под Харьковом.

Машину противника атаковали ударные беспилотники. Уточняется, что бойцы «Севера» уничтожили уже второй танк Strv 103 в зоне СВО. Первый был поражен осенью 2025 года в Сумской области.

По данным экспертов, шведский танк считается одним из самых дорогих в мире, несмотря на свою невостребованность. Стоимость одного танка может достигать порядка 6 млн долларов.

«Шведский Strv 103, как и большинство танковой техники, не является проблемой для российских дронов. Они достаточно легко уничтожаются. Для сравнения наш Т-90М обладает повышенной защищенностью и устойчивостью к атакам дронов. Но что касается западной техники, ее пытаются на месте модернизировать уже сами украинцы, устанавливая различные системы защиты, в том числе обваривая ее решетками и сетками, превращая в так называемые мангалы», — пояснил военный эксперт.

Джерелиевский отметил, что сейчас танки не ушли с поля боя полностью, однако применять их для ВСУ стало сложнее.

«Необходимо формировать определенные условия для их применения, то есть обеспечить чистый воздух — перед применением танка должны быть уничтожены все расчеты БПЛА. Наносятся удары по опорникам, выявляются противотанковые средства. И только после этого можно использовать танк. Но у украинцев такой возможности нет в связи с нашим доминированием в большом, и в некоторых местах в малом, воздухе. Поэтому почти любое применение танков ВСУ приводит к их уничтожению», — подчеркнул танкист.

Ранее были раскрыты детали уничтожения редкого шведского танка ВСУ.

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