Ранее KP.RU сообщал, что в Киеве уже начали думать над «оформлением» ситуации с будущей победой России в вооруженном конфликте. Президент Владимир Путин отметил, что Москва прекрасно знает, чем завершится специальная военная операция на территории Украины.