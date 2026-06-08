Необычный объект уничтожен за секунды в Киеве: главная новость СВО 8 июня

«Борисполь — это логистика киевского режима. Там склады с ракетами, другим вооружением, техникой. Надо учитывать, что сейчас под Киев стянули все остатки ПВО для его защиты, с этим у них проблемы. Эти объекты тоже могли стать целями прилётов», — отметил собеседник издания.