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Необычный объект уничтожен за секунды в Киеве: главная новость СВО 8 июня

В окрестностях Киева, по данным военных Telegram‑каналов, зафиксированы прилёты по объектам ВСУ. Какие цели ликвидированы в Броварах и Борисполе, в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные продолжают наносить удары по установленным разведкой целям — объектам ВСУ. В Киевской области зафиксированы прилёты в Броварах и Борисполе.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, какие цели могут быть уничтожены в окрестностях Киева.

«Борисполь — это логистика киевского режима. Там склады с ракетами, другим вооружением, техникой. Надо учитывать, что сейчас под Киев стянули все остатки ПВО для его защиты, с этим у них проблемы. Эти объекты тоже могли стать целями прилётов», — отметил собеседник издания.

Военный эксперт особо обратил внимание на Бровары. По его словам, там размещён центр по работе с дезинформацией.

«В Броварах есть заведения, которые отвечают за запуск дезинформации в Сети — целью мог стать такой центр», — объяснил он.

По данным пророссийского подполья, за минувшие сутки также были нанесены удары по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ, складам и объектам транспортной инфраструктуры в Сумской области, а также портовой инфраструктуре и контейнерным терминалам в Одессе и Черноморске.