Красноярск примет «Кубок Защитников Отечества» СФО

Кроме того, в рамках турнира 11 июня в многофункциональном комплексе СФУ пройдет торжественный гала-показ финалистов Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Свои работы представят по три победителя сибирского окружного этапа в номинациях «Повседневный комфорт», «Мы — семья», «Спорт и активная жизнь», «Торжество», «Адаптивные решения для труда» и «Забота о восстановлении».