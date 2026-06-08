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Красноярск примет «Кубок Защитников Отечества» СФО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 10 по 12 июня в Красноярске впервые пройдет «Кубок Защитников Отечества» Сибирского федерального округа.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 10 по 12 июня в Красноярске впервые пройдет «Кубок Защитников Отечества» Сибирского федерального округа.

В соревнованиях примут участие более 100 ветеранов СВО из разных регионов Сибири, отмечает пресс-служба крайспорта.

В программе шесть дисциплин: пулевая стрельба, стрельба из лука, спортивное метание ножа, волейбол (сидя), настольный теннис и пауэрлифтинг. Ветераны будут состязаться в кластере «Радуга».

Также для участников соревнований приглашенные спортсмены-паралимпийцы и члены сборных команд России по адаптивным видам спорта проведут паралимпийский урок и мастер-классы, а для тренеров и специалистов будет организован круглый стол по вопросам вовлечения ветеранов СВО в паралимпийское движение.

Церемония открытия и закрытия состоится в многофункциональном комплексе СФУ (пр. Свободный, 82, стр.11).

Кроме того, в рамках турнира 11 июня в многофункциональном комплексе СФУ пройдет торжественный гала-показ финалистов Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Свои работы представят по три победителя сибирского окружного этапа в номинациях «Повседневный комфорт», «Мы — семья», «Спорт и активная жизнь», «Торжество», «Адаптивные решения для труда» и «Забота о восстановлении».

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