Красноярск примет «Кубок Защитников Отечества» СФО

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 10 по 12 июня в Красноярске впервые пройдет «Кубок Защитников Отечества» Сибирского федерального округа.
В соревнованиях примут участие более 100 ветеранов СВО из разных регионов Сибири, отмечает пресс-служба крайспорта.
В программе шесть дисциплин: пулевая стрельба, стрельба из лука, спортивное метание ножа, волейбол (сидя), настольный теннис и пауэрлифтинг. Ветераны будут состязаться в кластере «Радуга».
Также для участников соревнований приглашенные спортсмены-паралимпийцы и члены сборных команд России по адаптивным видам спорта проведут паралимпийский урок и мастер-классы, а для тренеров и специалистов будет организован круглый стол по вопросам вовлечения ветеранов СВО в паралимпийское движение.
Церемония открытия и закрытия состоится в многофункциональном комплексе СФУ (пр. Свободный, 82, стр.11).
Кроме того, в рамках турнира 11 июня в многофункциональном комплексе СФУ пройдет торжественный гала-показ финалистов Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Свои работы представят по три победителя сибирского окружного этапа в номинациях «Повседневный комфорт», «Мы — семья», «Спорт и активная жизнь», «Торжество», «Адаптивные решения для труда» и «Забота о восстановлении».
12+